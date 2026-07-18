Macky Sall'dan Dakar Ziyareti - Son Dakika
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Macky Sall'dan Dakar Ziyareti

18.07.2026 04:14
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Eski Cumhurbaşkanı Sall, BM Genel Sekreterliği adaylığı için Dakar'a gelerek Faye ile görüştü.

Senegal'in eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, görevini devretmesinin ardından ilk kez ülkesine dönerek Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği adaylığı kapsamında yürüttüğü diplomatik temaslar çerçevesinde başkent Dakar'a gelen Sall'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Faye tarafından kabul edildiği belirtildi.

Ülkesinden adaylığı konusunda destek isteyen Sall'ın süreçle ilgili cumhurbaşkanını sık sık bilgilendireceğini sözü verdiği kaydedildi.

Sall'ın ziyareti, görevini Nisan 2024'te Faye'ye devretmesinden bu yana ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Ziyaret, Cumhurbaşkanı Faye ile eski Başbakan Ousmane Sonko arasında mayıs ayında yaşanan siyasi ayrılığın ardından gerçekleşmesi nedeniyle de dikkati çekti.

Faye'nin Sonko'yu başbakanlıktan alması ve hükümeti feshetmesiyle yolları ayrılan iki eski müttefik arasındaki gerilim sürerken, Faye'nin, Sonko'nun en büyük siyasi rakiplerinden Sall ile görüşmesi Sonko'ya yakın çevrelerin tepkisini çekti.

Afrika Birliği Dönem Başkanı Burundi tarafından aday gösterilen Sall'ın kendi ülkesi tarafından açıkça desteklenmesinin kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Buna karşın, eski cumhurbaşkanının görev süresinin son döneminde yaşanan siyasi krizler, 2024 seçimlerinin ertelenmesi girişimi ve kamu maliyesine ilişkin tartışmaların adaylığını zorlaştıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Sall, BM Genel Sekreterliği için yarışıyor

Senegal'i 2012-2024 yıllarında yöneten Sall, görev süresinin sona ermesinin ardından Nisan 2024'te Fas'a yerleşmişti.

Görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yerine adaylığını açıklayan Sall, yarışta şu ana kadar açıklanan adaylar arasında yer alıyor.

Yeni BM Genel Sekreteri'nin 1 Ocak 2027'de göreve başlaması beklenirken, Sall'ın seçilmesi halinde Mısırlı Butros Butros-Gali ve Ganalı Kofi Annan'ın ardından BM Genel Sekreterliği görevini üstlenen üçüncü Afrikalı isim olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macky Sall'dan Dakar Ziyareti - Son Dakika

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