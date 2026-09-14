Macron, 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin hazır olduğunu duyurdu - Son Dakika
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Macron, 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin hazır olduğunu duyurdu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Anayasa Konseyi'nin ağustosta iptal ettiği 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin yeni halinin hazır olduğunu bildirdi. Macron, Avrupa normlarıyla uyumlu taslağın AB Komisyonu'na bildirildiğini ve düzenlemenin tüm Avrupa'da benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Anayasa Konseyi'nin 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeyi, ifade özgürlüğüne "orantısız müdahale" teşkil ettiği gerekçesiyle ağustosta iptal etmesinin ardından taahhüt ettiği yeni düzenlemenin hazır olduğunu bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimine getirilecek düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu.

Macron, göreve geldiği ilk günden bu yana çocukların çevrim içi ortamlarda korunması konusunda sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirtti.

Bu konuda kararlılığını yineleyen Macron, Fransız Parlamentosunun iki kanadı tarafından kabul edilen ancak ülkenin en yüksek anayasal yargı organı Anayasa Konseyi tarafından ağustosta iptal edilen 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyen yeni yasa taslağının hazır olduğunu açıkladı.

Macron, Konseyin iptal kararı sonrası hükümete verdiği Avrupa normlarıyla uyumlu, hukuki açıdan sağlam yeni bir düzenlemenin hazırlanması talimatının "olağanüstü teknik çalışmalar sayesinde" yerine getirildiğini ve hükümetin yeni yasa taslağını Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na bildirdiğini kaydetti.

Ayrıca Macron çocukları korumaya yönelik bu düzenlemenin tüm Avrupa'da benimsenmesi gerektiğini ve bu konuda da kararlı olduklarını vurguladı.

Anayasa Konseyi düzenlemeyi iptal etmişti

Fransa'da 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimine yönelik düzenleme parlamentonun alt ve üst kanadı tarafından kabul edilmişti. Ancak Anayasa Konseyi 14 Ağustos'ta verdiği karar ile düzenlemeyi gençlerin ifade özgürlüğüne "orantısız müdahale" oluşturduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

Konsey çocukların çıkarlarını korumanın anayasal gereklilik olduğunu kabul etmekle birlikte, düzenlemenin çevrim içi ortamın çocukların sağlık ve güvenliği açısından oluşturacağı riskleri tespit etmede yetersiz olduğuna hükmetmişti.

Konseyin iptal kararının ardından Macron, hükümete Avrupa normlarına uygun yeni bir yasa taslağı hazırlama talimatı vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron, 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin hazır olduğunu duyurdu - Son Dakika

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