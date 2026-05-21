Macron, Azerbaycan ile Barış Sürecini Destekledi

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldiklerini belirterek, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecine destek mesajını yineledi. Macron, bölgesel konular ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin de görüşmede ele alındığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Macron, "Fransa'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış dinamiklerine verdiği desteği hatırlattım ve bu sürecin ilerlemeye devam etmesinin önemini vurguladım. Ayrıca bölgesel konuları ve ikili ilişkimizin geliştirilme potansiyelini de ele aldık" dedi.