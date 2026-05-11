Macron'dan Afrika'ya 23 Milyar Avro Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron'dan Afrika'ya 23 Milyar Avro Yatırım

11.05.2026 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika Zirvesi'nde 23 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi'nin ilk gününde başta Kenya olmak üzere Afrika ülkelerine 23 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunulduğunu, bunun 14 milyar avrosunun Fransız şirketlerinden sağlanacağını bildirdi.

Macron, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile birlikte Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika İleriye Zirvesi'nin ilk gününün kapanışında konuştu.

Fransız Cumhurbaşkanı bugüne kadarki zirvelerin genellikle "Afrika-Fransa Zirvesi" olarak adlandırıldığını ancak bu zirvenin Afrika İleriye ismini aldığını belirterek, isim değişikliğinin zirvenin öneminin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Daha önceki zirvelerde yöneticilerin öncelendiğini, bu zirvenin kalbine ise gençlerin koyulduğunu kaydeden Macron, övgü ile bahsettiği zirvedeki sıcak karşılamaları için Ruto'ya, zirvenin sponsorlarına ve katılımcı şirketlere teşekkür etti.

Fransa'nın Afrika'ya ilgisi

Macron, daha önce bu kapsamda bir Afrika iş forumunun düzenlenmediğini ancak bu kez yaklaşık 7 bin katılımcıyla 700'den fazla iş toplantısının organize edildiğini dile getirdi.

"Fransa ve Afrika arasındaki ortaklığın sağlam temellerinin bulunduğu" değerlendirmesini yapan Macron, kamuoyunda "Fransa'nın Afrika'dan kaybolduğu ya da kıtaya ilgisinin azaldığı" yönünde iddialar olduğunu ancak bunları reddettiğini belirtti.

Kıtada Fransız şirketlerinin Çin, ABD ve Türkiye'ye kıyasla daha rekabetçi ve iyi durumda olduğunu savunan Macron, Afrika'da enerji, altyapı, eğitim, tarım ve sağlık alanlarında ortak yatırım ve üretim yapmak istediklerini vurguladı.

Kıtaya yönelik yaklaşımlarının değiştiğini söyleyen Macron, "Son on yıldır izlediğimiz strateji, bir uyanış, bir bakış açısı değiştirme, karşılıklı saygı ve ortaklık stratejisidir." ifadelerini kullandı.

Fransız şirketlerinin kıtadaki büyümenin öncüsü olmasını isteyen Macron, zirvenin ilk gününde Afrika kıtası için 23 milyar avroluk yatırım açıklandığını bunun 14 milyar avroluk kısmının Fransız şirketlerinden geleceğini duyurdu.

Macron, "Bugün açıklanan 23 milyar avroluk yatırım ve hayata geçireceğimiz şeylerle birlikte (Afrika'da) yeni bir dönem başlıyor." diye konuştu.

Zirveye geniş katılım

Kenya ve Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük zirveye çok sayıda Afrikalı lider, iş dünyası temsilcisi ve teknoloji girişimcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirve kapsamında Nairobi'ye geldi.

Zirveye katılan liderlerin arasında Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yer aldı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ve Morityus Başbakanı Navin Ramgoolam da zirvede hazır bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Afrika'ya 23 Milyar Avro Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

23:11
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan’ın kulüp binasında Hedefinde o isim var
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan'ın kulüp binasında! Hedefinde o isim var
22:52
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV’deki son yayınına çıkamadı
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
22:48
Kapasitesi 17 bin Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
Kapasitesi 17 bin! Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
22:23
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 23:25:39. #7.12#
SON DAKİKA: Macron'dan Afrika'ya 23 Milyar Avro Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.