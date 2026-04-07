Macron'dan Küresel Sağlık İşbirliği Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünya sağlığı için ülkeler arasında işbirliği çağrısında bulundu.

Macron, Fransa'nın Lyon kentindeki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Akademisi'nin merkezinde düzenlenen Tek Sağlık Zirvesi'ne (One Health Summit) katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Macron, dünyanın bir kriz sürecinden geçtiğini belirtti.

Macron, savaşların olduğu ve kurumlara yönelik tereddütlerin bulunduğu uluslararası bağlamda sağlık alanındaki işbirliğinin zedelendiğini söyledi.

Yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'inin hayvansal kökenli olduğunu aktaran Macron, yalnızca birkaç haftada yayılan Kovid-19 salgınının ülkelerin ekonomilerini durdurduğunu hatırlattı.

Macron, "sağlık alanında küresel çapta işbirliği" çağrısında bulunarak, "Dünya sağlığından söz ettiğimizde, ülkeler arasında işbirliğinden bahsettiğimizi kanıtlamaya gerek yok artık." dedi.

Antibiyotiklerin etkinliğini koruyabilmek için uluslararası bir pakt girişiminde bulunduklarını anlatan Macron, antimikrobiyal direnç konusunda uluslararası bir mekanizma kurduklarını ifade etti.

Macron, sağlık alanında çok taraflılığın önemine dikkati çekerek, Fransa'nın daima DSÖ'nün yanında duracağını kaydetti.