Macron'dan Netanyahu'ya BM Kararı Hatırlatması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macron'dan Netanyahu'ya BM Kararı Hatırlatması

Macron, Netanyahu'ya İsrail'in BM kararıyla kurulduğunu hatırlatarak, uluslararası hukuka uyması çağrısında bulundu.

15.10.2024 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ülkesinin BM kararı ile kurulduğunu" hatırlatarak, Gazze ve Lübnan'a saldırıları bağlamında, İsrail hükümetini bu kararlara uymaya çağırdı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Macron kabine toplantısında İsrail'e BM kararlarına uyması çağrısında bulundu.

BM'nin İsrail'in Filistin topraklarında kurulmasına zemin hazırlayan 29 Kasım 1947'de aldığı karara atıfta bulunan Macron, "Bay Netanyahu ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı." ifadelerini kullandı.

Macron, Lübnan ve Gazze'ye saldırıları bağlamında İsrail hükümetine "BM kararlarını göz ardı etmenin zamanı değil." dedi.

Netanyahu'nun ofisinden Macron'un açıklamalarına tepki

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Macron'un açıklamasına tepki gösterildi.

İsrail'in BM kararıyla kurulmadığı iddia edilen açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı'na bir hatırlatma: İsrail Devleti'ni kuran BM kararı değil, Bağımsızlık Savaşı'nda kahraman savaşçıların kanıyla elde edilen zaferdi. Bu savaşçıların çoğu Holokost'tan sağ kurtulanlardı. Bunlara Fransa'daki Vichy rejiminden kurtulanlar da dahil." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca BM'nin "çok sayıda anti-semitik" karar aldığı ileri sürülerek bu kararların amacının "İsrail'in varoluş ve kendini savunma hakkını inkar etmeye yönelik olduğu" iddia edildi.

İsrail, Fransız askerlerinin görev aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) saldırmış ve Fransa İsrail'in bu saldırılarla uluslararası hukuku "açık şekilde ihlal etmesini" kınamıştı.

Macron ve Netanyahu arasında İsrail'e silah ambargosu uygulanması konusunda da gerginlik yaşanmıştı. Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silahların sevkiyatını durdurma çağrısı yapmıştı. Netanyahu ise Macron'un bu açıklamalarına tepki göstermiş, başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak, Batılı liderlerin İsrail'e silah ambargosu çağrılarını "ayıp" diye nitelemişti.

BM 29 Kasım 1947'deki kararıyla tarihi Filistin topraklarının bölünmesine ilişkin tasarıyı kabul etmiş ve bu karar doğrultusunda tarihi Filistin topraklarının yüzde 55'inin kurulacak İsrail devletine, yüzde 45'inin ise Filistin'e bırakılması öngörülmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Binyamin Netanyahu, Emmanuel Macron, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Lübnan, Fransa, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Netanyahu'ya BM Kararı Hatırlatması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:04 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
21:44 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yabancı kuralı açıklaması: Önümüzdeki sezon değişiyor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması: Önümüzdeki sezon değişiyor
20:57 Netanyahu’ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron ’Nasıl kurulduğunu unutma’ dedi Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
19:13 Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi ABD Mahkemesinden karar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar
19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
09:52 Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan’ı, Erhan Ufuk’un son halini görenler inanamadı Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan'ı, Erhan Ufuk'un son halini görenler inanamadı
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
08:57 Montella, 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 22:36:59. #1.13#
SON DAKİKA: Macron'dan Netanyahu'ya BM Kararı Hatırlatması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.