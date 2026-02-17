Macron, Fransa-Hindistan İlişkilerini Vurguladı - Son Dakika
Macron, Fransa-Hindistan İlişkilerini Vurguladı

17.02.2026 18:09
Macron, Hindistan'da ilişkilerin ivme kazandığını ve ortak projeleri duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dönüşen uluslararası düzene yanıt olarak Fransa- Hindistan ilişkilerinin dikkat çekici bir ivme kazandığını belirtti.

Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a giden Macron, Mumbai'de Hindistan Başbakanı Narendra Moda ile ortak basın toplantısında konuştu.

Macron, "Sayın Başbakan, sizin de hatırlattığınız gibi, uluslararası düzendeki dönüşüme yanıt olarak Fransa-Hindistan ilişkileri dikkat çekici bir ivme kazanma aşamasındadır." dedi.

İki ülke arasındaki bağlara yeni boyut kazandıran özel küresel bir stratejik ortaklık geliştirdiklerini kaydeden Macron, "özgür ve açık bir Hint-Pasifik" vurgusu yaparak, bu bölgede her türlü hegemonyaya karşı koyma kararlılıklarını yineledi.

Ülkesinin, Hindistan'ın yabancı yatırımcıları ve üreticileri desteklediği ulusal "Make in India" girişiminin güvenilir bir ortağı olduğunu vurgulayan Macron, uzaydan sivil nükleer enerji ve kritik mineraller dahil bir çok konuda ortak yol haritası belirlemek istediklerini dile getirdi.

Fransa ile Hindistan'ın işletme, girişimci, yatırımcı ve Ar-Ge merkezlerini birbirine bağlayacak bir dijital platform olan Fransız-Hint İnovasyon ağını yakın zamanda hayata geçireceklerini duyuran Macron, iki ülke arasında bir diğer önemli adımın da sağlık alanında faaliyet gösterecek bir Fransız-Hint Yapay Zeka merkezi olduğunu açıkladı.

Eğitim alanında ise Macron, daha fazla sayıda Hintli öğrencinin Fransa'yı bir destinasyon olarak görmesini hedeflediklerini vurguladı.

Hindistan ile ikili gündemlerinin "çok taraflılığa hizmet ettiğini" belirten Macron, uluslararası ticarette zorlayıcı önlemleri reddettiklerini vurguladı.

Bu bağlamda Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlamaşmasını "önemli bir adım" olarak niteleyen Macron, yapay zeka alanındaki ortak hedeflerin temelini de "çok taraflılık yaklaşımının oluşturduğunu" belirtti.

Ayrıca Macron, yapay zeka alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve sosyal platformların daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması konusunda mutabık olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

