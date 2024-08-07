Macron, İran Cumhurbaşkanı'ndan askeri gerilimi engellemesini talep etti - Son Dakika
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Macron, İran Cumhurbaşkanı'ndan askeri gerilimi engellemesini talep etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan, bölgede yeni bir askeri gerilimin tırmanmasını engellemesi konusunda elinden geleni yapmasını talep etti.

07.08.2024 23:10
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan, bölgede yeni bir askeri gerilimin tırmanmasını engellemesi konusunda elinden geleni yapmasını talep etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılana açıklamada, Macron'un, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'la telefonla görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Macron'un görüşmede, bölgede gerilimin artışından duyduğu "ciddi endişeyi" dile getirdiği aktarılarak "(Macron), Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı, İran dahil hiç kimsenin çıkarına olmayacak ve bölgesel istikrara kalıcı zararı olacak yeni bir askeri gerilimin tırmanmasını engellemek için elinden geleni yapmaya çağırdı." ifadesine yer verildi.

Macron'un, İranlı lidere, misilleme mantığından uzaklaşıp sivil halkın korunması gerektiğini ilettiği kaydedilen açıklamada, "Bir çatışmanın alevlenmesini engellemek adına, İran ayrıca desteklediği istikrarsızlaştırıcı aktörlere azami itidal çağrısında bulunmayı taahhüt etmeli." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Macron'un, aynı mesajı bölgede iletişimde olduğu tüm aktörlere de ileteceği, Gazze'de derhal ateşkesten yana olduğu ve Lübnan'da gerilimin tırmanmasını istemediği belirtildi.

Macron'un, İran'ın uluslararası yükümlüklerine uyduğu takdirde, Fransa'nın bölgede barış ve güvenliği getirecek siyasi uzlaşmayı bulmak için çalışmaya kararlı olduğunu dile getirdiği aktarılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın mevkidaşına İran'da tutuklu olan Fransızların serbest bırakılmasına yönelik beklentisini ifade ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'da 2022'de Mahsa Emini gösterilerinde Albay Nadir Beyrami'yi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında idam kararı verilen Gulamrıza Resayi'nin cezasının infaz edilmesi şiddetle kınandı.

Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici ile 100'den fazla emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

Mahsa Emini gösterileri sırasında Albay Beyrami'yi bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Resayi hakkındaki idam kararı Kermanşah kentindeki bir cezaevinde dün infaz edilmişti.

Kaynak: AA

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