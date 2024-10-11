Macron: İsrail'in UNIFIL'e Saldırısını Kabul Etmiyoruz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) tekrar saldırmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

İtalya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Yunanistan, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Slovenya ve İspanya'dan oluşan ve "MED9" olarak anılan grubun, GKRY'nin Larnaka kentinde 11. Liderler Zirvesi düzenlendi.

Zirvenin ardından liderler, ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan ve Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

UNIFIL kapsamında görev yapan 700 Fransız askerinin, Fransa'nın hem Lübnan hem de İsrail'in güvenliği için çalışmak istediğini gösterdiğini ifade eden Macron, "UNIFIL birliklerinin İsrail silahlı kuvvetleri tarafından kasten hedef alındığını görmek kesinlikle kabul edilemez. Bunu kınıyoruz, kabul etmiyoruz ve tekrarlanmasını da kabul etmeyeceğiz." dedi.

Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bugün kendilerine sunduğu Barış Planı'nın kendi görüşleriyle örtüştüğünü belirterek, ülkesinin bu planı destekleyeceğini dile getirdi.

Macron, Gazze ve Lübnan'ı kast ederek, "Fransa, bu savaş bölgelerinde kullanılan silahların ihracatının durdurulması çağrısında bulundu." diye konuştu.

Bunun, İsrail'i silahsızlandırma çağrısı olmadığını söyleyen Macron, "Bu, aslında bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasını durdurma çağrısıdır." ifadesini kullandı.

Macron, istikrar ve barışın ancak diplomatik çözümlerle sağlanabileceğini vurguladı.