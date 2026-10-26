Macron, resmi olmayan sonuçlara göre Brezilya seçiminde Lula'nın zaferini tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Macron, resmi olmayan sonuçlara göre Brezilya seçiminde Lula'nın zaferini tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, resmi olmayan sonuçlara göre Brezilya seçimini kazanan Lula'yı tebrik etti. Macron, stratejik ortaklığın güçlendirilmesi çağrısında bulunurken iki ülke dostluğunun daha adil bir dünya için hizmet etmesini umduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya'da resmi olmayan sonuçlara göre devlet başkanı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı tebrik etti.

Macron, Brezilya'daki seçimlere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Lula da Silva'yı etiketleyen Macron, "Yeniden (devlet başkanı) seçilmenizi tebrik ederim. Fransa ve Brezilya'nın birlikte inşa edecek çok şeyi var." dedi.

Macron, çağın getirdiği büyük zorluklara karşı iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi çağrısında bulunarak Fransa ve Brezilya arasındaki dostluğun daha adil bir dünya için hizmet etmesi beklentisini ifade etti.

Brezilya'da devlet başkanı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan, 81 yaşındaki Lula da Silva oldu.

Kaynak: AA
BrezilyaPolitikaFransaGüncelDünyaLulaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı Başına gelene bakın Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:22
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 11:55:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Macron, resmi olmayan sonuçlara göre Brezilya seçiminde Lula'nın zaferini tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei