Macron, resmi olmayan sonuçlara göre Brezilya seçiminde Lula'nın zaferini tebrik etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya'da resmi olmayan sonuçlara göre devlet başkanı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı tebrik etti.

Macron, Brezilya'daki seçimlere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Lula da Silva'yı etiketleyen Macron, "Yeniden (devlet başkanı) seçilmenizi tebrik ederim. Fransa ve Brezilya'nın birlikte inşa edecek çok şeyi var." dedi.

Macron, çağın getirdiği büyük zorluklara karşı iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi çağrısında bulunarak Fransa ve Brezilya arasındaki dostluğun daha adil bir dünya için hizmet etmesi beklentisini ifade etti.

Brezilya'da devlet başkanı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan, 81 yaşındaki Lula da Silva oldu.