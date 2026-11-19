Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kısa vadede önceliklerinin Ukrayna'yı desteklemek olduğunu belirterek, bu ülkenin NATO'ya üyeliği konusunu yeniden ele almak gerektiğini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına katılan Macron, Avrupalı liderler ve ABD temsilcisiyle birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna halkının yanında olduğunu dile getirdi.

"Ukrayna cephe hattında direniyor, hatta toprak da geri alıyor." diyen Macron, Rusya'nın Ukrayna'nın ulaşım ve enerji altyapılarını yıkmak istediğini savundu.

Macron, Ukrayna'nın direnmesi ve müzakere etmek için en iyi koşulda olmasını sağlamaları gerektiğini dile getirerek, kısa vadedeki başat önceliklerinin Ukrayna'yı desteklemek olduğunun altını çizdi.

"Gönüllüler Koalisyonu Kiev'i korumak için yeni yollar bulmalı"

Yeni radar ve güdümlü başlıklar göndererek Ukrayna'yı desteklediklerine işaret eden Macron, gelecek haftalarda Paris'te "Freyja" adlı anti-balistik koalisyon için yeni bir zirve düzenleyeceklerini duyurdu.

Macron, Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin tamamının, Ukrayna'nın direnmek için ihtiyaç duyduğu malzemeleri bu ülkeye göndermesi gerektiğini dile getirerek, "(Ukrayna'ya) Savunma ve vatandaşlarını koruma imkanları verme kapasitesi olan herkes bunu şimdi yapmalı." dedi.

Kiev'in güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Gönüllüler Koalisyonu gelecek aylarda Kiev'i korumak için yeni yollar ve imkanlar bulmalı." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'nın NATO'da olması mantıklı"

Barış müzakerelerinde Avrupa için güvenlik garantilerinin kilit bir mesele olduğunun altını çizen Macron, "Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunu yeniden ele alma" çağrısında bulundu.

Macron, savaş sonrasında Ukrayna'nın son derece donanımlı ve büyük bir orduya sahip olacağını kaydederek, "Uzun vadeli güvenliğimiz için de (Ukrayna'nın) NATO'da olması mantıklı." dedi.

Savaş sonrasına hazırlık için askerlerin eğitilmesi amacıyla kurulan Koalicja (Koalisyon) tatbikatının devam ettiğine dikkati çeken Macron, bu kapsamda Koalisyona üye farklı ülkelerden 2 bin 500'den fazla askerin Polonya'da bulunduğunu aktardı.

Macron, Rusya ile barış müzakereleri başlatmak istediklerini söyleyerek, Rusya'nın barış için somut bir işaret göstermediğini savundu.

ABD, Rusya ve Çin liderleri tarafından Çin'in Şıncın kentinde kabul edilen barış deklarasyonunun "dünyanın yeniden düzenlenmesini sağlamadığını" öne süren Macron, "Benim kafamdaki Yalta (Konferansı) anlayışı bu değil." dedi.

Macron, Avrupa'nın müzakerelerde konuşulan bir konu olmadığını belirterek, "(Avrupa) Kendi geleceğini inşa etmek isteyen güçlerden oluşan bir bütündür." değerlendirmesinde bulundu.