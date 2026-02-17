Macron'un Hindistan Ziyareti - Son Dakika
Macron'un Hindistan Ziyareti

17.02.2026 15:32
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mumbai'de koşu yaparak Hindistan ziyaretine başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan ziyaretinde Mumbai kentinde sahil bandındaki bulvarda spor kıyafetleriyle koşu yaptı.

Press Trust of India'nın haberine göre Macron, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne katılmadan önce Mumbai kentini ziyaret etti.

Macron, saat 11.00 sularında kentin sahil bölgesindeki Marine Drive Bulvarı'ndaki Churchgate bölgesinde koşu yaptı.

Lacivert bir tişört giyen ve siyah güneş gözlüğü takan Fransız liderin, spor kıyafetleriyle güvenlik görevlilerinin eşliğinde koşu yapması ve bu esnada yayalara selam vermesi, sosyal medyaya yansıdı.

Fransız lider, akabinde eşi Brigitte Macron ile 2008'de kentin güneyindeki Taj Mahal Palace otelinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

Macron'un 3 gün sürecek Hindistan ziyaretinde Başbakan Narendra Modi ile görüşmesi ve Yeni Delhi'de düzenlenecek zirveye katılması bekleniyor.

2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne, küresel bazda 100'ü aşkın ülkeden sektör liderleri ile üst düzey hükümet temsilcilerinin katılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

