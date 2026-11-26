NEW ABD'de her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü (Thanksgiving Day)" münasebetiyle New York'ta düzenlenen ve gelenekselleşen yürüyüş, kentte etkili olması beklenen şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle tarihinde ilk kez ertelendi.

New York'taki geleneksel Şükran Günü yürüyüşünü düzenleyen Amerikan perakende zinciri Macy's, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bu yıl 100'üncü kez düzenlenmesi planlanan geçit töreninin olumsuz hava koşullarının yol açtığı güvenlik endişesi gerekçesiyle ertelendiği bildirildi.

Yürüyüşün 28 Kasım'da yapılmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, organizasyon ekibinin gerekli hazırlıkları sürdürdüğü belirtildi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de düzenlediği basın toplantısında, kentte etkili olması beklenen şiddetli rüzgarın ağaç dallarını kırabilecek ve elektrik hatlarını devirebilecek güçte olabileceğini kaydederek, yürüyüşün ertelenmesi kararının doğru olduğunu ifade etti.

Mamdani, milyonlarca kişinin geçit törenini heyecanla beklediğini, ancak güvenliğin daha öncelikli olduğunu vurguladı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), perşembe ve cuma günleri için kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerinde sel uyarısı yayımlamıştı.

Geleneksel Şükran Günü yürüyüşü, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942, 1943 ve 1944 yıllarında olmak üzere 3 kez iptal edilmiş, ancak daha önce hiç ertelenmemişti.