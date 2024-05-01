Maden Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan ilk 8 madde kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maden Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan ilk 8 madde kabul edildi

Maden Kanunu Teklifi\'nin birinci bölümünde yer alan ilk 8 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan ilk 8 madde kabul edildi. Kanun teklifinin diğer maddelerinin görüşmeleri ise perşembe günü yapılacak.

01.05.2024 00:20  Güncelleme: 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Enerji alanında düzenlemeler içeren 16 maddelik Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, birinci bölümünde yer alan ilk 8 madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 16 maddelik enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan ilk 8 madde üzerinde görüşmeler yapıldı. Kanun teklifinde yer alan ilk 8 madde için milletvekilleri söz alarak konuşmalar yaptı. Maddeler üzerine muhalefet milletvekillerinin verdiği önergeler reddedildi. Birinci bölümde yer alan her madde Genel Kurul görüşmelerinin ardından oylanarak kabul edildi.

Birinci bölüm görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'un birleşimini 2 Mayıs perşembe günü saat 14: 00'de toplanmak üzere sonlandırdı. Buna göre kanun teklifinin 2. bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine perşembe günü devam edilecek.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Maden, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan ilk 8 madde kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
22:03 Tutuklanma korkusu saran Netanyahu, yayınladığı videoyla resmen yalvardı Tutuklanma korkusu saran Netanyahu, yayınladığı videoyla resmen yalvardı
21:52 Esenyurt’taki lüks rezidansta işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki lüks rezidansta işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
22:53 Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
20:28 Tatil için geldikleri Adıyaman’da karısını öldürdü Tatil için geldikleri Adıyaman'da karısını öldürdü
19:57 Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 01:35:29. #1.12#
SON DAKİKA: Maden Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan ilk 8 madde kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement