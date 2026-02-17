Maden Ocağı Müdürü Tutuklandı

OCAK MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında Ziya Kiret (60) ve Veysel Oruçoğlu'nun (46) hayatını kaybettiği, İsmet Kabuk'un yaralı kurtulduğu göçüğe ilişkin İşletme Müdürü Halil Demiröz ile maden mühendisi Ersin S. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Halil Demiröz ile Ersin S. adliyeye sevk edildi. Ersin S. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Halil Demiröz tutuklandı.