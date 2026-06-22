Maden Ocağındaki Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Maden Ocağındaki Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Maden Ocağındaki Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
22.06.2026 16:23
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Gökçesu beldesindeki maden ocakında mahsur kalan işçiye ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

KURTARMA ÇALIŞMASININ DETAYLARI AÇIKLANDI

Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel maden ocağında, 17 Haziran'da meydana gelen göçükte mahsur kalan Muhammed Özkul'a ulaşmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Maden ocağında çıkan yangın nedeniyle işçiye ulaşılamadığını açıklayan Maden Mühendisleri Odası Bolu Temsilcisi Fazıl Şolpan, "Maden ocağı dik damar özelliğinde. Burası 85 derece, 85 derecelik dik bir damar olan bir kömür ocağı ve yaklaşık 300 metre kotta, 350 kotunda çalışıyorlar. Üstlerinde de 300 metrelik bir kot var. Buranın yanında, mücavir bir ocakta 25 yıl işletme müdürlüğü yaptım. Zaman zaman da olan kazalarda ekibimle birlikte müdahale yaptım. Ocağı çok iyi tanıyorum. Şimdi yangın zaten üst kotlarda devam ediyordu. Alttan kömürü dürttüğünüz zaman üstteki yangın aşağı gelebiliyordu. Demek ki böyle bir şey olmuş veya işte bir göçük sırasında yukarıdaki yangın aşağı inmiş" diye konuştu.

'DUMAN DAHA DA ARTTI'

Maden ocağında devam eden kurtarma çalışmalarını anlatan Şolpan, şunları söyledi:

"Dumandan kurtulmak için hava bastılar. Ondan sonra bu olmadı, duman daha da arttı. Bu sefer 'mevcut dumanı dışarı atalım, tahliye edelim' diye araya bir perde koyarak bir emici pervane koydular. Emici pervane vasıtasıyla dumanı dışarı attılar nefeslikten. Yukarıdan, 2 metre üst kottan da su vererek bulundukları yere, yangının üstüne su vermiş oldular. O da fayda vermedi. Bundan sonraki hamleleri ocakta su atımını terk edip, yani su çekmeyecekler ocaktan, su seviyesini yükseltecekler. Yangın bulunan bölge su altında kaldıktan sonra tekrar suyu çektirerek içeri girmeye çalışacaklar. Ama tabii bunun riski de olabilir. Suyu çektirdiklerinde tekrar oksijen alarak, yangın bölgesi oksijen alarak yangın tekrar alevlenebilir. Bunun da böyle bir riski var."

Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Maden, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden Ocağındaki Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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