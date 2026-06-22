Maden Ocakındaki Göçükte Cansız Bedene Ulaşıldı

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Muhammed Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı. Özkul'un cansız bedeni, Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri tarafından göçüğün yaşandığı alandan alınarak dışarı çıkartıldı. Özkul'un cesedi otopsi için Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mutlu YUCA/MENGEN(Bolu),
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