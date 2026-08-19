Madenciler Hakkı İçin Eylemde - Son Dakika
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Madenciler Hakkı İçin Eylemde

Madenciler Hakkı İçin Eylemde
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Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da eylem yapıyor.

(ANKARA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi Doruk Madencilik işçileri, haklarını aramak için Ankara Sakarya Caddesi'nde eylem yaptı. Türkiye Maden İşçileri Genel Sekreteri Selim Arslan, "Tek kuruş alacağımız kalmayana kadar Ankara'da mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi Doruk Madencilik işçilerinin, Yıldızlar SSS Holding'ten alacaklarının ödenmesi talebiyle yaptıkları eylem sürüyor.

Ankara Sakarya Caddesi'nde eylem yapan madenciler, "Madenciyi hor gören geleceği zor görür", "Direne direne kazanacağız", "Ankara'ya selam direnişe devam" sloganları attı. Madenciler ellerinde, "Etkisiz, Yetkisiz Ali Vahit", "Madenciye verilen sözler tutulsun", "18 yıllık tazminatımı istiyorum" yazılı dövizler taşıdı.

Eylemlerinin 24. gününde olduklarını belirten Türkiye Maden İşçileri Genel Sekreteri Selim Arslan, Orta Anadolu Başkanı Talih Kocabıyık'ın, Yıldızlar SSS Holding şirketiyle görüşmeye gireceğini ve bu görüşmeden çıkacak sonuca göre yollarına devam edeceklerini belirtti. Arslan, "Buradan tek kuruş alacağımız kalmayana kadar Ankara'da mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

"SON KURUŞUMUZU ALANA KADAR BURADAYIZ"

Eylemlere katılan işçilerden Recep Caymaz,"Bu firma geldiğinden beri maaşlarımızda aksamalar oldu. 2025'in dördüncü ayında bu şirketi bıraktım o zamandan beri tazminat beklemekteyim" ifadelerini kullandı. 2025 yılına kadar olan maaşlarını da ancak 1 sene sonra alabildiğini belirten Caymaz, "Ben buradan çıkış aldıktan sonra Amasra'da maden ocağına başladım, yıllık iznimi burada hakkımı arayarak harcıyorum" diye konuştu.

Mağdur olduğunu belirten başka bir işçi Mustafa Bay, "Ocak ayında mahkemeyi kazanmış olmamıza rağmen herhangi bir tahsilat yapılmadı. Her türlü hukuki yolu denememize rağmen herhangi bir ilerleme kaydedemedik" dedi. Bay, Yıldızlar SSS Holding'den haklarını alana kadar evlerine dönmeyeceklerini belirtti.

İşçi Sondoğan Pazarlı, alamadığı 12 senelik tazminatı bulunduğunu, şirketin "ödeyeğiz" dedikten sonra üç sene geçtiğini ifade etti. Pazarlı, 510 kişinin hala mağdur durumda olduğunu belirterek, "Son kuruşumuzu alana kadar buradayız" dedi.

Kaynak: ANKA

Madencilik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madenciler Hakkı İçin Eylemde - Son Dakika

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