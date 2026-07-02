Madımak Katliamı İçin 33 Can Projesi - Son Dakika
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Madımak Katliamı İçin 33 Can Projesi

02.07.2026 15:54
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Sanatçılar, 33 aydını anmak için '33 Can' müzik projesini oluşturdu, toplumsal hafızayı canlı tutmayı hedefliyor.

(İSTANBUL) - Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te öldürülen aydınların anısını yaşatmak amacıyla bir grup sanatçı, "33 Can" adlı özel müzik projesinde bir araya geldi. Madımak Katliamı'nın 33. yılında hazırlanan eser, toplumsal hafızayı diri tutmayı ve unutmamanın önemini müzik aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Sivas'taki Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te öldürülen 33 aydın ve sanatçının acısı, aradan geçen 33 yıla rağmen Türkiye'nin ortak vicdanındaki yerini koruyor. Bu acıyı unutturmamak ve yaşamını yitirenleri sanatla anmak amacıyla hazırlanan "33 Can" adlı özel müzik projesi, farklı kuşaklardan sanatçıları ortak bir eserde buluşturdu.

Madımak Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla hazırlanan çalışma, yalnızca bir anma projesi olmanın ötesinde toplumsal hafızayı canlı tutmayı, yüzleşmenin ve hatırlamanın önemine dikkati çekmeyi amaçlıyor. Proje, yaşamdan koparılan aydınların düşünsel, sanatsal ve insani mirasını müziğin evrensel diliyle geleceğe taşımayı hedefliyor.

"BİRÇOK İSİM BİR ARADA"

Projede Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları'nın yanı sıra Hüseyin Turan, Kerem Ulaş Dönmez, Yasemin Göksu, Yiğit Tuncay, Ozan Kotra, Erdal Güney, Kemal Sahir Gürel, Aydoğan Topal, Özcan Şenver, Doğu Ekin, Derman Şahin, Ufuk Çoban, Arsey Kaya, Ceren Mansuroğlu ve Sertaç Şanlı yorumlarıyla yer aldı.

Eserin sözleri Kerem Ulaş Dönmez, İbrahim Karaca ve Arsey Kaya tarafından kaleme alınırken, müziği ve düzenlemesi Kerem Ulaş Dönmez tarafından hazırlandı.

Kaynak: ANKA

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