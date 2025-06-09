Madleen Yelkenlisi Karaya Ulaşıyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail tarafından alıkonulan ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Madleen yelkenlisinin akşam saatlerinde karaya ulaşmasının beklendiği, vatandaşlarla görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak üzere gerekli diplomatik adımların atıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İsrail tarafından alıkonulan ve içinde aktivist Greta Thunberg'in yanı sıra Türk vatandaşlarının bulunduğu Madleen adlı yetkenlinin akşam saatlerinde karaya ulaşması bekleniyor. Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin sağlandığı, gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimlerin yapıldığını kaydeden Dışişleri kaynakları, gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halinde olduklarını, süreçle ilgili olarak vatandaşların ailelerinin de düzenli olarak bilgilendirildiğini kaydetti.