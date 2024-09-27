Maduro: ABD'nin Saldırısı Psikolojik Savaş Üzerine Kurulu

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KARAKAS, 27 Eylül (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela'ya saldırmak için ağırlıklı olarak "psikolojik savaşa" başvurduğunu söyledi.

Maduro, Perşembe günü Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler Stratejik Operasyonlar Komutanlığı'nın kuruluşunun 19. yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, "ABD ve ABD'nin emperyal gücü tarafından Venezuela'ya karşı yürütülen hibrit ve çok boyutlu savaşın ana unsurunu psikolojik savaş oluşturuyor" dedi.

Maduro, psikolojik savaşın, günümüzde geleneksel medyanın yanı sıra "sosyal medyayı elinde bulundurması nedeniyle daha etkin güce" sahip olduğunu belirtti.

Washington'ın yürüttüğü kampanya kapsamında kendi söylemini küresel çapta dayattığını kaydeden Maduro, buna karşın dünya genelinde Venezuela'ya destek veren halk ve hükümetlerin "ezici çoğunluğa" sahip olduğunu vurguladı.

Maduro, Venezuela'ya karşı yürütülen "elektrik savaşını" da sert dille eleştirdi.

Maduro, "Son günlerde iletim hatları üzerinden elektrik saldırıları yaşadık ama ülkedeki elektrik çalışalarının kahramanca çalışmasıyla bu saldırılar derhal bertaraf edildi" ifadelerini kullandı.