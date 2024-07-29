Maduro, Seçim Sonuçlarına Saygı ve Ulusal Diyalog Çağrısı Yaptı

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede dün düzenlenen devlet başkanı seçiminin sonuçlarına saygı duyulması gerektiğini belirterek, ulusal diyalog çağrısında bulundu.

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in önünde toplanan binlerce destekçisine seslenen Maduro, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı 28 Temmuz seçim sonuçlarına herkesin saygı duymasını istedi.

Maduro, demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Sizler bana yetki verdiniz. Vatanımız için, halkımız için ülkemizde her daim barış olacak. Kimse şiddete başvurmaya kalkışmasın, faşizm yapmaya çalışmasın. Ayrışma ve kutuplaşma Venezuela'ya zarar verir. Sokaklarda şiddet olması, kime fayda sağlar?" ifadelerini kullandı.

Barış insanı olduğunu söyleyen Maduro, "Ülkedeki siyasi partilere ve bütün sektör temsilcilerine diyalog çağrısında bulunuyorum. Halka ve anayasa saygılı olun. Herkesle konuşmaya hazırım." dedi.

Maduro, Venezuela'da faşizmin kaybettiğini kaydederek, "Ekonomik yaptırımlarla yapamadılar, saldırganlık ve tehditlerini bertaraf etmeyi başardık. Şimdi de yapamayacaklar ve asla başaramayacaklar. Venezuela halkının onuruyla oynamalarına asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

CNE'nin internet sitesinin yurt dışı kaynaklı "büyük" bir siber saldırıya maruz kaldığını da aktaran Maduro, olayla ilgili ulusal savcılığın soruşturma başlatacağını bildirdi.

Maduro, seçimleri takip eden uluslararası gözlemcilere de teşekkür etti.

CNE Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirmişti.