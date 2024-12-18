Mağarabilimci Üç Gün Mahsur Kaldı

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İtalya'nın kuzeyindeki Abisso Bueno Fonteno mağarasında düşüp yaralanarak mahsur kalan mağarabilimci Ottavia Piana'nın, üç gün süren çalışmaların ardından bu sabaha karşı kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bergamo kenti yakınlarındaki söz konusu mağaranın keşfedilmemiş alanlarının haritasının çıkarılması için 7 kişilik bir ekiple 14 Aralık'ta mağaraya giren Piana, akşam saatlerinde mağaranın çıkışına 4 saatlik yürüme mesafesinde düşüp yaralandı.

Ekip arkadaşlarının kurtarma ekiplerine haber vermesiyle başlayan çalışmalar bugün sonuçlandı.

Piana, kurtarma ekiplerinin 3 günlük çalışması neticesinde yerel saatle 03.00 sularında yaralı şekilde mağaradan çıkarıldı.

Kaburgasında, yüz kemiklerinde ve dizinde kırıklar olduğu belirtilen Piana, mağaradan çıkarıldıktan sonra helikopterle Bergamo'daki hastaneye nakledildi.

Ulusal Alp Dağları ve Mağaracılık Kurtarma Birliğine bağlı ekipler, kurtarma operasyonunun ardından yaptıkları açıklamada, bu çalışmanın karmaşık ve güç koşullarda yapıldığını belirterek mağara içinde bazı noktalarda heyelan ve toprak kayması gibi riskler olduğunu aktardı.

Ekipler, operasyon boyunca Piana ile iletişimi mağara içine yerleştirdikleri kablolu telefonla sağladıklarını açıkladı.

Mağaracılık eğitmeni olan 32 yaşındaki Piana, benzer bir sıkıntıyı geçen yıl da yaşamıştı. Piana, aynı mağarada 150 metre derinlikte düşmüş kırık bacağıyla yaklaşık 40 saat kaldıktan sonra çıkarılabilmişti.