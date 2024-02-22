Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nde aday listeleri için son gün

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Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre, siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamaları için tanınan süre bugün saat 17.00'de dolacak.

YSK'nın ilan ettiği seçim takvimine göre, yarın geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurullarınca ilan edilecek ve itirazlar başlayacak.

Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak itirazlar, 24 Şubat Cumartesi saat 17.00'de sona erecek.

Kesin aday listeleri, bağımsız adaylar dahil 3 Mart Pazar günü ilçe ve il seçim kurullarınca ilan edilecek. Aynı gün, il seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanacak.