Mahama'dan Köle Ticareti İçin Tazminat Çağrısı - Son Dakika
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Mahama'dan Köle Ticareti İçin Tazminat Çağrısı

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Gana Cumhurbaşkanı Mahama, köle ticaretinin sorumluluğunu vurgulayarak tazminat taleplerine destek verdi.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, bazı Afrikalıların transatlantik köle ticaretine aracılık etmesinin, köleliğin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu gerçeğini değiştirmediğini ve tazminat taleplerini zayıflatmadığını belirterek, transatlantik köle ticareti için tazminat çağrısına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Mahama, Jamaika'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Batı Hint Adaları Üniversitesinde düzenlenen tazminatlar konulu üst düzey diyalog toplantısında konuştu.

Mahama, transatlantik köle ticaretini tasarlayan, finanse eden ve kurumsallaştıran yapıların sorumluluğunun göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Holokost ile benzetme yapan Mahama, bazı Yahudilerin Nazi yönetimiyle işbirliği yapmasının Holokost'un insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu gerçeğini değiştirmediğini ifade ederek, aynı ilkenin transatlantik köle ticareti için de geçerli olduğunu vurguladı.

Mahama, bazı Afrikalıların transatlantik köle ticaretine aracılık etmesinin, köleliğin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu gerçeğini değiştirmediğini ve tazminat taleplerini zayıflatmadığını kaydetti.

Mahama, köle ticaretini ayakta tutan hukuki ve ticari mekanizmaların da incelenmesi gerektiğine işaret ederek, sigorta sistemi, köle müzayedeleri ve dönemin ekonomik düzeninin bu yapının parçası olduğunu söyledi.

Tarihin doğru aktarılmasının önemine değinen Mahama, bağımsız Afrika ülkelerinin çocuklara köle ticaretinin gerçek boyutlarını anlatması gerektiğini ifade etti.

Mahama ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen tazminatlara ilişkin kararın ardından transatlantik köle ticaretinin mirasına yönelik küresel farkındalığın arttığını belirterek, geçmişin doğru anlaşılmasının geleceğe yön vermek açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahama'dan Köle Ticareti İçin Tazminat Çağrısı - Son Dakika

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