Mahama'dan Savaş Yerine Diyalog Çağrısı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara ilişkin uluslararası liderlere "savaşı değil diyaloğu seçme" çağrısında bulundu.

Mahama, başkent Akra'daki Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen Ramazan Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada, Orta Doğu bölgesindeki artan şiddetten duyduğu endişeyi dile getirdi.

Çatışmaların ağır insani sonuçlarına dikkati çeken Mahama, "Bugün kutlama yaparken dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acıyı görmezden gelemeyiz. Kadınlar ve çocuklar dahil masum insanlar hayatını kaybediyor, aileler yerinden ediliyor ve toplumlar parçalanıyor." diye konuştu.

Mahama, başta ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İran lideri Mücteba Hamaney, olmak üzere çatışmada rol alan liderlere seslenerek, savaşın sona erdirilmesi için sorumluluk almaya çağırdı.

"Allah liderlerin kalplerine dokunsun ve bu savaş sona ersin." diyen Mahama, Müslümanları ve tüm Ganalıları barış, şifa ve mağdurlar için dua etmeye davet etti."

Mahama, Gana'nın uluslararası hukuk, barış ve adalet ilkelerine bağlılığını yineleyerek, ülkesinin küresel çatışmalarda diplomatik çözümleri savunmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.