Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahama'dan Savaş Yerine Diyalog Çağrısı

21.03.2026 02:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gana Cumhurbaşkanı Mahama, Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik diyalog çağrısında bulundu.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara ilişkin uluslararası liderlere "savaşı değil diyaloğu seçme" çağrısında bulundu.

Mahama, başkent Akra'daki Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen Ramazan Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada, Orta Doğu bölgesindeki artan şiddetten duyduğu endişeyi dile getirdi.

Çatışmaların ağır insani sonuçlarına dikkati çeken Mahama, "Bugün kutlama yaparken dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acıyı görmezden gelemeyiz. Kadınlar ve çocuklar dahil masum insanlar hayatını kaybediyor, aileler yerinden ediliyor ve toplumlar parçalanıyor." diye konuştu.

Mahama, başta ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İran lideri Mücteba Hamaney, olmak üzere çatışmada rol alan liderlere seslenerek, savaşın sona erdirilmesi için sorumluluk almaya çağırdı.

"Allah liderlerin kalplerine dokunsun ve bu savaş sona ersin." diyen Mahama, Müslümanları ve tüm Ganalıları barış, şifa ve mağdurlar için dua etmeye davet etti."

Mahama, Gana'nın uluslararası hukuk, barış ve adalet ilkelerine bağlılığını yineleyerek, ülkesinin küresel çatışmalarda diplomatik çözümleri savunmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Gana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 02:21:19. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.