Mahkeme, Trump'ın Harvard Fon Kesintilerini Gerekçelendirmesini İstedi

NEW ABD'de mahkeme, Harvard Üniversitesinin milyarlarca dolarlık fonunu kesen Donald Trump yönetiminden, bu kesintileri belgelerle gerekçelendirmesini istedi.

Harvad yönetiminin, fonlarının kesilmesine itirazı üzerine açılan davanın duruşması, ABD'nin Massachusetts eyaletinde görüldü.

Bölge Yargıcı Allison Burroughs, Boston'daki duruşmada, Donald Trump yönetiminin avukatlarından, ısrarla Harvard'daki fon kesintilerinin gerekçelerini açıklamalarını istedi.

Harvard kampüsünde yaşandığı iddia edilen antisemitik davranışlara değinen Burroughs, hükümetin, üniversite yönetiminin bunlarla mücadele etmek için uygun önlemleri alıp almadığını "araştırma" konusunda hiçbir belge sunmadığını ifade etti.

Yönetimin avukatlarına, "Konuşma özgürlüğünün, kanununa aykırı şekilde bastırılmasına dayalı bir sözleşme eylemini haklı çıkarabileceğinizi sanmıyorum. Bunda nerede hata var?" diye soran Burroughs, bunun anayasa hukuku açısından sonuçlarının "sarsıcı" olacağını söyledi.

Trump yönetiminin avukatları ise federal kurumların artık hibeleri, hükümet politikalarıyla uyumlu olmadıkları takdirde iptal edilebileceğini savundu.

Harvard'ın avukatlarının mahkemeye sunduğu dosyada ise "hükümetin, kanser tedavisi, gazilere destek ve ulusal güvenliği iyileştirme araştırmalarına ayrılan fonların kesilmesinin antisemitizmle nasıl bağdaştırıldığını açıklayamadığı" görüşü savunuldu.

Duruşma sonunda kararını açıklamayan yargıç Burroughs'un daha sonra yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Trump yönetimindeki hükümet, kampüslerinde Filistin'e destek gösterilerine karşı yeterince harekete geçmediği ve antisemitik davranışlara müsaade ettiği gerekçesiyle Harvard Üniversitesinin milyarlarca dolarlık fonunu kesmişti.