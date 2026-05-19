Mahmut Arslan'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahmut Arslan'dan İsrail'e Tepki

19.05.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, İsrail'in saldırısı sonrası alıkonulduğunu açıkladı, destek istedi.

(ANKARA) - HAK-İŞ Genel Başkan Mahmut Arslan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı nedeniyle alıkonulduğunu belirterek, yayımladığı mesajda, "Hükümetimden, uluslararası toplumdan, uluslararası sendikal hareketten; İsrail'in insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan uygulamalarına karşı çıkmalarını, benimle diğer aktivistlerin ülkemize geri dönmesini sağlayın" ifadesini kullandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun sosyal medya hesabında, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı nedeniyle alıkonulan Genel Başkan Mahmut Arslan'ın videolu mesajı yayımlandı. Arslan, yayımlanan videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Ben Mahmut Arslan. Eğer bu videoyu izliyorsanız; uluslararası sularda kaçırıldığım ve İsrail işgal güçleri ya da onlarla iş birliği yapan güçler tarafından zorla alıkonulduğum anlamına gelmektedir. Lütfen bu videoyu paylaşın."

Hükümetimden, uluslararası toplumdan, uluslararası sendikal hareketten; İsrail'in insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan uygulamalarına karşı çıkmalarını, benimle diğer aktivistlerin ülkemize geri dönmesini sağlayın."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Arslan'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için “Türk teknesi“ bahanesi uyduruyor Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını
Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi’den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: ’Beni kesmez’ diyerek 2 ismi reddettim Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: 'Beni kesmez' diyerek 2 ismi reddettim
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
RTÜK Tarsus’taki saldırıya yayın yasağı getirdi RTÜK Tarsus'taki saldırıya yayın yasağı getirdi

20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:05
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
19:40
İsrail donanması, Gazze filosundaki Sirius teknesine çarptı
İsrail donanması, Gazze filosundaki Sirius teknesine çarptı
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
18:13
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
18:10
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 20:24:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Mahmut Arslan'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.