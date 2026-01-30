Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Mahramlı Konak Hamamı'nda Restorasyon Çalışması Başlattı

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesinde yer alan ve geçmişi Sultan II. Mahmut dönemi öncesine uzanan tarihi Mahramlı Konak Hamamı'nda rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları başlattı. Yaklaşık 300 gün sürmesi planlanan çalışmaların ardından yapının, özgün kimliği korunarak kent yaşamına yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü tarafından ihale edilen "Mahramlı Konak Hamamı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Yapım İşi" kapsamında başlatılan çalışmalar, Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında yapının mevcut durumunun belgelenmesi, tarihsel sürecinin bilimsel verilerle ortaya konulması ve elde edilen bulgular doğrultusunda tarihi yapıların korunarak gelecek kuşaklara ulaştırılması amacıyla aslına uygun şekilde onarılması hedefleniyor.

Çalışmaların 7 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması öngörülüyor

Ortacami Mahallesi 84 ada 163 parselde yer alan hamamın, bölgenin köklü ailelerinden Mahramlı ailesine ait konağın bir parçası olduğu biliniyor. Tarihi kayıtlarda kesin bir inşa tarihi bulunmamakla birlikte, yapının Sultan II. Mahmut döneminden önce inşa edildiği ve padişahın Tekirdağ ziyareti sırasında bu konakta konaklayarak hamamdan faydalandığı rivayet ediliyor. Bugüne kadar ulaşabilmiş ender konak hamamı örneklerinden biri olan yapı; kısmen taş ve tuğla almaşık örgü sistemine sahip mimarisiyle dikkat çekiyor. Batı cephesinde tuğla örgü beşik tonozlu bir niş bulunan hamamda, farklı dönemlerde yapılmış onarımlara ait izler de yer alıyor.

Rölöve ve restitüsyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, geleneksel malzeme ve yapım teknikleri esas alınarak yürütülecek restorasyon süreciyle yapının kültürel miras niteliği korunarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Proje takvimine göre çalışmaların 7 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.