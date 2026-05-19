Mahsur Kalan Gençler Kurtarıldı

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde düşen çantalarını almak için mağaralar mevkisinde kayalıklardan inerek mahsur kalan 15 ve 16 yaşındaki 2 genç, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İnönü ilçesi Çarşı Mahallesi'ndeki Yumurta Pazarı mağaralar mevkisine giden 5 kişilik arkadaş grubundan 2 genç, düşen çantalarını almak için dik yamaçtaki mağaralar bölgesinden indi. Bir süre sonra indikleri bölgeden yukarıya çıkamayan gençler, mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve DAK ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp ve kayalık arazide titiz bir çalışma yürüten ekipler, mahsur kalan gençlerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından 2 genç, mahsur kaldığı alandan kurtarıldı.

Tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilen ve durumlarının iyi olduğu anlaşılan 2 genç daha sonra ailelerine teslim edildi.