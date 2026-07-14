Maine'de ICE Ekiplerinin Vurduğu Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Maine'de ICE Ekiplerinin Vurduğu Göçmen Hayatını Kaybetti

14.07.2026 10:22
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Maine'de ICE ekipleri tarafından vurulan göçmen Joan Sebastian Guerrero hayatını kaybetti.

ABD'nin Maine eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerince vurulan kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ICE ekiplerinin, "ülkede yasa dışı bulunan ve sınır dışı edilmesi için hakkında karar çıkarılan bir kişiyi gözetlediği" belirtildi.

Maine eyaletinin Biddeford kentinde yerel saatle dün sabah takip edilen kişinin aracının hareket ettiği, ICE ekiplerinin bu kişiyi durdurmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Araç, olay yerinden kaçmaya çalıştı ve kamu güvenliğinden duyulan endişe nedeniyle bir yetkili silahını ateşledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, araç sürücüsünün vurulduğu, acil durum ekiplerine haber verildiği ancak bu kişinin hayatını kaybettiği aktarılarak, Biddeford Polis Departmanı ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Kongre üyelerine konuya ilişkin yapılan açıklamada, araç sürücüsünün taşıtını "güvenlik güçlerine karşı silah olarak kullandığı" öne sürüldü.

Maine Senatörü Angus King'in Sözcüsü Matthew Felling, hayatını kaybeden kişinin Joan Sebastian Guerrero olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) açıklamasında ise hayatını kaybeden kişinin kimliği doğrulanmadı.

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE polislerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

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