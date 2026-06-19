Makas Atma İhlallerinde Yüzde 93 Azalma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Makas Atma İhlallerinde Yüzde 93 Azalma

19.06.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni trafik düzenlemesi ile makas atma ihlalleri yüzde 93 azaldı, diğer ihlallerde de düşüş görüldü.

Trafikte can güvenliğini tehdit eden "makas atma" ihlalinde, yeni trafik düzenlemesinin ardından yüzde 93 azalma oldu.

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle trafik güvenliğini tehlikeye atan birçok ihlale yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, vatandaşların trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimleri de yoğunlaştırdı.

Geçen yıl 27 Şubat-31 Mayıs tarihlerinde 47 bin 380 olan makas atma ihlali tespiti, bu yılın aynı döneminde 3 bin 306'ya düştü.

Böylece söz konusu ihlalde 44 bin 74 yani, yüzde 93'lük azalış gerçekleşti.

Takograf ihlallerinde yüzde 80 düşüş

Düzenlemeyle, trafikte makas atmanın yanı sıra diğer kural ihlallerinde de azalış oldu.

Takograf ihlalleri yüzde 80,2, hız ihlalleri yüzde 55,1, dur ihtarına uymama yüzde 52,4, kask kullanmama yüzde 36,4, sürücü belgesiz araç kullanma yüzde 33,7 azaldı.

Ters yön ihlallerinde yüzde 21,4, levhalara uymama ihlallerinde yüzde 14,8, kırmızı ışık ihlallerinde yüzde 11,9, alkollü araç kullanmada yüzde 10,3 ve emniyet kemeri ihlallerinde yüzde 7,9 düşüş gerçekleşti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makas Atma İhlallerinde Yüzde 93 Azalma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Fransa’da 26 kentte turuncu alarm verildi Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi
İstanbul’da büyük yangın Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı
Aspendos’ta Roma Dönemi’ne ait nadir mozaik bulundu Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu
Mardin’de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İtalya’ya ait SAMPT Hava Savunma Sistemi Konya’da konuşlandırıldı İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı

11:23
İsmail Kartal’ın ilk kararı ortaya çıktı Yıldız isim geri dönüyor
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
11:00
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
10:34
Erhan Karaal’ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 11:35:52. #7.12#
SON DAKİKA: Makas Atma İhlallerinde Yüzde 93 Azalma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.