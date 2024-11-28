Malatya Bandosu İdil\'de Konser Verdi

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın idil ilçesinde konser verdi.
İdil Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Marş ve türküleri seslendiren bandoya dinleyiciler zaman zaman eşlik etti.
Konseri, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İlçe Jandarma Komutanı Cüneyt Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan ve vatandaşlar izledi.
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