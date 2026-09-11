Malatya Battalgazi\'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza kask kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 20.40 sıralarında Yeşilçam Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 02 MA 2683 motosiklet ile 34 GCH 059 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.