Malatya Battalgazi'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Malatya Battalgazi'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Malatya Battalgazi\'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı kask kamerasına yansıdı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza kask kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 20.40 sıralarında Yeşilçam Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 02 MA 2683 motosiklet ile 34 GCH 059 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya Battalgazi'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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