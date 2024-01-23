Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi Geçen Yıl 185 Bin Kez Arandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi geçen yıl 185 bin 726 kez arandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların belediyeye gelmeden istek, talep ve şikayetlerinin karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren çağrı merkezi, istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere yönlendirerek kısa bir süre içerisinde sonuçlandırıyor.

Geçen yıl çağrı merkezi 185 bin 726 kez aranırken, bu çağrılardan 22 bin 248'i ile ilgili olarak başvuru kaydı oluşturularak yönlendirme yapıldı. 1 yıl içerisinde yönlendirilen 22 bin 248 talebin ise 21 bin 149'u sonuçlandırılırken, diğer taleplerle ilgili süreç devam ediyor.