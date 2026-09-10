Malatya'da 113 takımın genç mühendisleri insansız hava araçlarını uçuruyor
TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında Malatya'da düzenlediği Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı, 113 takımın katılımıyla sürüyor. Genç mühendisler, 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesinde tasarladıkları hava araçlarını uçurarak hakem ve jüri puanlamasıyla sıralamaya giriyor; yarışmalar 13 Eylül'de sona erecek.
Malatya'da TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı devam ediyor.
2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen yarışmalarda, 113 takımda yer alan genç mühendisler pistlerde kabiliyetlerini gösteriyor.
Sabah saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan genç mühendisler, kendilerine verilen sürede montajlarını tamamlayarak piste geçiyor.
Pistlerde son kontroller sonrası kendi tasarladıkları hava araçlarını uçuran genç mühendisler, takım arkadaşlarıyla görevleri tamamlamaya çalışıyor.
Hakemler ve jürilerin puanlamalarıyla genç mühendislerin sıralamaları belli olacak.
Yarışmalar, 13 Eylül'de sona erecek.
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