Malatya'da 2024 yılı yatırım programı değerlendirildi - Son Dakika
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Malatya'da 2024 yılı yatırım programı değerlendirildi

Malatya\'da 2024 yılı yatırım programı değerlendirildi

Malatya'da Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu ve İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda, 2024 yılı yatırım programı değerlendirildi. Toplantıda, 551 proje arasından 77 proje tamamlandı ve 57 milyar 590 milyon TL tutarında bir proje yer aldı. 2024 yılı projelerine tahsis edilen toplam ödenek ise 12 milyar 436 milyon lira oldu. Yatırımların hızla tamamlanması gerektiği vurgulandı.

22.07.2024 17:19
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Malatya'da, Vali Seddar Yavuz, başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu ve İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Seddar Yavuz, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, 2024 yılı yatırım programında kamu kurum ve kuruşları ile belediyeler tarafından toplam 551 projesinin yer aldığını, dönem sonu itibariyle 77 projenin tamamladığını söyledi.

Proje tutarının 57 milyar 590 milyon TL olduğunu belirten Yavuz, 2024 yılı projelerine tahsis edilen toplam ödeneğin ise 12 milyar 436 milyon lira olduğunu, dönem sonuna kadar ödeneklerden yapılan harcamanın 5 milyar 429 milyon lira olduğunu aktardı.

2024 yılı yatırım programları kapsamında 5 milyar 429 milyon lira ödeneğin olduğunu ifade eden Yavuz, 6 aylık harcamadan en yüksek payı yüzde 39 ile ulaşım sektörü yatırımlarına harcandığını belirtti.

Vali Yavuz, vatandaşların beklediği hizmetleri biran önce verilmesi bakımından yatırımların hızla tamamlanması gerektiğini anlattı.

Daha sonra kurum ve kuruluşların yetkilileri, yürüttükleri yatırım projeleriyle ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, kurum ve kuruluşların yetkilileri, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Seddar Yavuz, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 2024 yılı yatırım programı değerlendirildi - Son Dakika

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