Malatya'da 2026'nın İlk Süt Kuzuları Doğdu

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde 2026 yılının ilk doğumları olan süt kuzuları, anneleri ile buluştu. O anlar, dronla görüntülendi.

Yazıhan ilçesi Akyazı Mahallesi'nde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Mehmet Şahin'e ait koyunlar, yılın ilk doğumu olan kuzuları ile buluştu. Baharın müjdeleyicisi olarak da bilinen kuzuların anneleri ile buluşmaları renkli görüntülere sahne oldu. Yeni doğum yapan 200 kuzu, ağıl kapılarının açılması ile birlikte sesinden ve kokusundan tanıdıkları annelerine koştu. O anlar, dron ile görüntülendi.

'İKİZLİLİK ORANI OLDUKÇA YÜKSEK'

Yağışlı havaların devam etmesi ile birlikte 2026 yılının bereketli geçeceğini umut ettiklerini belirten Malatya Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kuzuların anneleri ile kavuşmasının baharın da habercisi olduğunu belirtti. Akın, "Şu an burada yüzde 20'lik oranda kuzu doğumu oldu. Nisan ayına kadar bu doğumlar devam edecek. İkizlik oranları da oldukça yüksek. Bakanlık ve Cumhurbaşkanımızın çok büyük destekleri var. Aşı, küpe, sağlık ve yemlemeleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri yetiştiricilerimize ve üreticilerimize sık sık eğitimler vererek anlatıyoruz. Yetiştiricilerimize ve üreticilerimize bereketli bir yıl diliyoruz" dedi.

'NİSANA KADAR DOĞUMLAR DEVAM EDECEK'

Doğum yapan kuzuların annelerini sesi ve kokusundan tanıdıklarını belirten yetiştirici Mehmet Şahin ise "Küçük çocuğa nasıl bakıyorsak, bunlara da öyle bakıyoruz. Sabaha kadar uyku uymuyoruz. Sabaha kadar koyun doğumları yapıyoruz. İkiz doğumları da oluyor ve mecbur ilgilenmemiz gerekiyor. Bizim en zor dönemlerimiz, bu zamanlar. Nisan ayına kadar doğumlar devam edecek" diye konuştu.