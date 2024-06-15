Malatya'da 36 Bin Konutluk Rezerv Alan Tespiti Yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da 36 Bin Konutluk Rezerv Alan Tespiti Yapıldı

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, kent merkezinde yaklaşık 36 bin konutluk rezerv alan tespiti yapıldığını söyledi. Gören, depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin kalıcı konutlar inşa ettiğini belirtti. Bayramdan sonra rezerv alandaki 3 bin konutun daha ihalesinin yapılacağını ifade eden Gören, toplamda 72 bin 488 hak sahibi olduğunu ve şu ana kadar 38 bin konutun yapımına başlandığını söyledi.

15.06.2024 18:49
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AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, kent merkezinde yaklaşık 36 bin konutluk rezerv alan tespiti yapıldığını söyledi.

Gören, parti binasında yaptığı konuşmada, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 14 milyon insanın etkilendiğini söyledi.

Kentte 75 farklı noktada 37 bine yakın konteynerin depremzedelerin barınması için kurulduğunu hatırlatan Gören, 120 binin üzerinde kişinin geçici barınma merkezlerinde yaşadığını belirtti.

Kentte 34 bin 506 ev sahibi ile 50 bin 636 kiracıya 2 milyar 589 milyon 391 bin lira kira yardımı yapıldığını anlatan Gören, 197 bin 68 haneye 10'ar bin lira destek ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin kalıcı konutlar inşa ettiğini bildiren Gören, şöyle devam etti:

"Malatya'da bu güne kadar 38 bin bağımsız birimin inşaatına başlandı. Kırsalda 7 bin 550 kırsal konutun ihalesi yapıldı, inşaatına başlandı. Çelik konsorsiyonlu 3 bin 293 bağımsız birimin köy tipi evin inşaatına başlandı. Vatandaşlarımızdan bize gelen yoğun talep üzerine şehrin çevresindeki çok katlı TOKİ konutlarının yapımlarına bizim taleplerimizle bir müddet ara verildi. Vatandaşlardan şehrin merkezinin TOKİ tarafından imarı noktasında talep geldiğini gördük. Bizler bu taleplerin takipçisi olduk. Malatya merkezde yaklaşık 36 bin konutluk rezerv alan tespiti yapıldı. Bu kapsamda merkezde 41 alan, Doğanşehir, Akçadağ ve Darende ilçelerinde de 1'er alan olmak üzere toplam 44 alanda rezerv alan ilan edildi. "

Bayramdan sonra rezerv alandaki 3 bin konutun daha ihalesinin yapılacağını anlatan Gören, "Bayramdan sonra 40 binin üzerinde konutun ihalesi yapılmış, inşaasına başlanmış olacak. Malatya'da 72 bin 488 hak sahibi var. Şu ana kadar planlanan, alanları tespit edilen, proje çalışması bitirilen, ihaleye giren ve yapımına başlanan 38 bin konutumuz var. Bayramdan hemen sonra projesi bitirilmek suretiyle ihale aşamasına gelen 2 bin 853 konutumuz mevcut. Planlanan 65 bin 496 konut var, 3 bin konutun ihalesi yapıldıktan sonra geriye kalan 24 bin 700 konutun rezerv alanlarında projeleri yapılıyor. İhalesi yapıldıktan sonra onlarında ihalesine başlanacak." ifadalerini kullandı.

AK Parti Malatya milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztöprak, Abdurrahman Babacan, Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de selamlama konuşması yaparak İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, AK Parti, Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 36 Bin Konutluk Rezerv Alan Tespiti Yapıldı - Son Dakika

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