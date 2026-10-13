Malatya'da 44 bin 616 sentetik hapın ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da 44 bin 616 sentetik hapın ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı tutuklandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde önceki gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
BattalgaziYeşilyurtGüvenlik3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 44 bin 616 sentetik hapın ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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