Malatya\'da 46 bin 189 sentetik hapı ele geçiren polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı

Malatya'da 46 bin 189 sentetik hapı ele geçiren polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 3 ev ve 3 şüpheli üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 46 bin 189 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA'da polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 46 bin 189 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 3 ev ve 3 şüpheli üzerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda; 46 bin 189 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?