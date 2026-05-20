Malatya'daki Deprem...Maski'den İçme Suyunda Bulanıklık Uyarısı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Gündüzbey Kaptajı'nda bulanıklık oluştuğunu açıkladı. MASKİ, su berraklığı normal seviyeye ulaşıncaya kadar vatandaşların içme suyu kullanımında dikkatli olmalarını istedi.

MASKİ'den yapılan açıklamada, depremin etkisiyle su kaynaklarında doğal hareketlilik meydana geldiği ve bu nedenle şebekeye verilen suda geçici bulanıklık gözlemlendiği belirtildi.

"GEREKLİ İNCELEME, KONTROL VE SU ANALİZ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, içme suyu temininde kullanılan Gündüzbey Kaptajımızda bulanıklık meydana gelmiştir. Depremin etkisiyle su kaynaklarında oluşan doğal hareketlilik nedeniyle şebekeye verilen suda geçici bulanıklık gözlemlenmektedir."

Ekiplerimiz tarafından bölgede gerekli inceleme, kontrol ve su analiz çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla süreç yakından takip edilmekte olup, gerekli teknik müdahaleler aralıksız devam etmektedir.

Su berraklığı normal seviyeye ulaşıncaya kadar vatandaşlarımızın tedbir amaçlı olarak içme suyu kullanımında dikkatli olmaları önemle rica olunur. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir."