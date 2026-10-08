Malatya'da deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi devam ediyor - Son Dakika
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Malatya'da deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi devam ediyor

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Malatya\'da deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi devam ediyor
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- Adıgüzel Ekici: "Evler çok güzel. Bugün evimizi teslim aldık. Bundan daha güzel hizmet olmaz. Mutlu ve huzurluyuz" Vahid Kalkan: "Devletimiz mükemmel bir hizmet yaptı. Şahıs olarak hiç kimse böyle bir evi yapamaz. Bu hizmetin altından kalkamaz"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, afetzedeler için yapılan konutların teslimi devam ediyor.

Darende ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde tamamlanan 91 köy konutunun hak sahiplerine teslimine başlandı.

Tamamlanan konutların anahtarlarını teslim alan hak sahipleri, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yenice Mahallesi Muhtarı Halit Yücel, konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, devletin deprem sonrası kırsal mahallelerde önemli bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Yücel, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Harabe kerpiç evlerde oturuyorduk, daha güzel evler yapıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Çok büyük emekler harcandı ve evlerimiz teslim edildi. Bundan sonra burada güzel bir yaşam bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yeni konutuna kavuşan mahalle sakinlerinden Adıgüzel Ekici de evlerin yapımında kaliteli malzeme kullanıldığını ve işçiliğe özen gösterildiğini belirterek, "Evler çok güzel. Bugün evimizi teslim aldık. Bundan daha güzel hizmet olmaz. Mutlu ve huzurluyuz. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese minnettarız." dedi.

Vahid Kalkan ise "Devletimiz mükemmel bir hizmet yaptı. Şahıs olarak hiç kimse böyle bir evi yapamaz. Bu hizmetin altından kalkamaz. Allah devlet büyüklerimize ve devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Kaynak: AA
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