Malatya'da Deprem: Olumsuz İhbar Yok

'OLUMSUZ İHBAR YOK'
Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili saha taramalarının devam ettiğini ifade ederek, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha taramalarımız devam etmekte olup şu ana kadar olumsuz bir ihbar ve bilgi alınmamıştır. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.
