Malatya'da Deprem: Psikososyal Destek Hazır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlamıştır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."