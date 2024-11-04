Malatya'da Depremzedelere Ev Teslimi

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Malatya'da depremzedeler kalıcı konutlarına kavuşuyor

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yapımı tamamlanan kalıcı konutların depremzedelere teslimi sürüyor. Konutlarına yerleşen depremzedeler, evleri çok beğendiklerini belirtti.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde büyük bir yıkım yaşayan Malatya'da, yapımı tamamlanan konutların teslimi sürüyor.

Akçadağ İlçesi Kotangölü Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan yaklaşık 50 köy evi çekilen kura ile hak sahiplerine teslim edilirken, yeni yuvalarına kavuşan depremzedeler evleri çok beğendiklerini belirtti.

Tamamlanan 72 konuttan yaklaşık 50'sinin hak sahiplerine teslim edildiğini kaydeden Kutangölü Mahalle Muhtarı Şahabettin Apo 2. Etap çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

Teslim edilen konutlardan 15'ine depremzede vatandaşların yerleştirildiği ifade eden Muhtar Apo, çalışmaları yakından takip eden Vali Seddar Yavuz ile İlçe Kaymakamına teşekkür ederek, bölgedeki çalışmaların bir aya kadar tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.