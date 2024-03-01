Malatya\'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Son Buldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik Malatya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ndeki etkinlik alanında 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini tanıttı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe öğrenciler ve aileler ilgi gösterdi.
Katılımcılar, kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret ederek, İsrail'in Gazze saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların bulunduğu "Kanıt" kitabını inceledi.
Kızılay, AA muhabirine, üniversite olarak "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde stant açtıklarını söyledi.
Gençlerin devlet kurumlarını daha yakından tanıma imkanı bulduğunu aktaran Kızılay, "Gençler, kurumların bursları ve teşviklerinden haberdar oluyor. Gençlerin bunlardan yararlanması açısından bu fuar çok önemli ve faydalı. Yoğun bir ziyaretçi var. Bir standa uğradım, hangi broşürleri verdiniz diye sordum, 'broşürlerimizi bitti' cevabını verdiler, bu ne kadar rağbet olduğunu gösteriyor. Lise ve üniversite öğrencilerimiz stantları geziyor, uygulamalar yapıyor. Aldıkları dokümanları da evde okuyacaklar." diye konuştu.
Kızılay, AA'nın gurur duydukları bir kurum olduğuna işaret ederek şunları söyledi:
"AA, dünyaya ve ülkemize haberleri anında, hemen ileten çok önemli bir kurumumuz. Bugünlerde yaptığı en önemli işlerden biri de Gazze'deki soykırımı, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yapılan soykırımı dünyaya duyurması. 'Kanıt' kitabı da İnsan Hakları Mahkemesinde çok önemli bir delil, kanıt. AA'nın bütün faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Dün Roma'da bir toplantıdaydım AA onu duyurdu. 'Kanıt' kitabı Gazze'deki soykırımın, zulmün duyurulması açısından çok önemli kanıtları içeren bir kitap. Önemli kanıtları, belgeleri içeren fotoğraflar ve diğer dokümanları kitaplaştırıp dünya kamuoyuna ile İnsan Hakları Mahkemesine sunmuş oldu."
AA standı büyük ilgi gördü
Dün başlayan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde, AA standı gençlerin beğenisini topladı.
Standı ziyaret eden gençlere AA personeli tarafından kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi, ajanda hediye edildi.
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