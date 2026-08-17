Malatya'da Fırtına ve Sağanak Yağış Heyecan Yarattı - Son Dakika
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Malatya'da Fırtına ve Sağanak Yağış Heyecan Yarattı

Malatya\'da Fırtına ve Sağanak Yağış Heyecan Yarattı
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Malatya'da başlayan sağanak yağış ve fırtına, ağaç devrilmeleri ve çatılara zarar verdi, yollar su altında kaldı.

MALATYA'da aniden bastıran sağanak ve şiddetli fırtına, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, yollar su altında kaldı.

Malatya'da etkili olan sağanak yağış ve beraberindeki şiddetli fırtına, yaklaşık 5 dakika içerisinde kentin birçok noktasında hasara yol açtı. Fırtınanın etkisiyle bazı binaların çatılarındaki kiremitler koparak yere düşerken, çok sayıda ağaç devrildi. Yollara düşen ağaçlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. İhbarlar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

İstasyon Caddesi'nde bulunan bir eczane de fırtınadan etkilendi. Şiddetli rüzgara dayanamayan iş yerinin dış cephe vitrin camları patlarken, dolaplarda da hasar meydana geldi.

KONUTLAR SU ALTINDA KALDI

Sağanak yağışın ardından Yeşiltepe'de bulunan Pırlanta Konutları ve çevresi de suyla doldu. Bölgede daha önce de benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Ayrıca Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) çatısındaki sac parçaları şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yere düştü. Ekiplerin farklı noktalardaki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Fırtına ve Sağanak Yağış Heyecan Yarattı - Son Dakika

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