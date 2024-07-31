Malatya'da Gümrük Kaçağı Altın Operasyonu: 2 Kilo 897 Gram Altın Ele Geçirildi

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gümrük kaçağı 2 kilo 897 gram altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir şüphelinin Suriye'den getirdiği altınları sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlının konteyneri ve eklentilerinde yaptığı aramada, 417 parça çeşitli ebatlarda 2 kilo 897 gram 21 ayar altın, suçtan elde edildiği değerlendirilen 128 bin 800 TL, 1 para sayma makinesi, 1 hassas terazi, 1 bilezik ölçme aleti ve 1 yüzük ölçme aleti ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna"na muhalefetten işlem yapıldı.