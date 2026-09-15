Malatya'da iş çıkışı kamyon çarpan yaya ağır yaralandı, şoför gözaltında - Son Dakika
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Malatya'da iş çıkışı kamyon çarpan yaya ağır yaralandı, şoför gözaltında

Malatya\'da iş çıkışı kamyon çarpan yaya ağır yaralandı, şoför gözaltında
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet D., asfalt yüklü kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi sürerken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

MALATYA'da iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet D., asfalt yüklü kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cafana Mahallesi Malatya-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet D., çalıştığı iş yerinden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışırken, şoförünün ismi öğrenilemeyen 06 DG 5268 plakalı asfalt yüklü kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Şoförünün kontrolünü kaybettiği kamyon ise park halindeki iki otomobile çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kamyon şoförünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da iş çıkışı kamyon çarpan yaya ağır yaralandı, şoför gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da iş çıkışı kamyon çarpan yaya ağır yaralandı, şoför gözaltında - Son Dakika
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